Switch e regali di Natale tra giochi, console accessori: la Guida ai prodotti Nintendo

Consapevole di quella che, con tutta probabilità, sarà un'enorme richiesta di regali di Natale con Nintendo Switch, la casa di Kyoto a messo a disposizione dei consumatori una guida ai propri prodotti tra giochi, console, accessori, periferiche e servizi accessibili nel corso delle festività natalizie di fine 2020.

La Guida ai prodotti Nintendo realizzata dal colosso videoludico giapponese risulta essere particolarmente utile per chi si avvicina solo adesso all'ecosistema Switch e desidera orientarsi nella stratificata offerta di giochi e servizi.

Le 84 pagine di cui si compone la voluminosa brochure interattiva creata dalla Grande N sono piene di consigli utili anche per chi ha già acquistato Nintendo Switch e conosce a menadito ogni titolo, accessorio e periferica della compagnia nipponica. Nel catalogo, infatti, trovano spazio degli approfondimenti specifici per tutti i videogiochi di punta della ludoteca di Switch, con suggerimenti di utilizzo e sfiziose idee regalo per fare contenti i propri cari.

La Guida copre così l'intero arco delle esperienze ludiche offerte dall'ecosistema di piattaforme Switch (ivi compresa Nintendo Switch Lite), dalle corse antigravitazionali di Mario Kart 8 Deluxe all'avventura promessa agli esploratori delle isole di Animal Crossing New Horizons. Non mancano ovviamente gli speciali e i ricchi "consigli per gli acquisti" su Pokemon Spada e Scudo, sull'epopea platform di Super Mario Odyssey e sull'ultima arrivata tra le esclusive Switch, ossia l'action musou a tema zeldesco Hyrule Warriors L'Era della Calamità.