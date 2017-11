Switch e SNES Mini in cima alla classifica hardware USA di ottobre

Secondo quanto riferito da NPD Group,ha dominato con le sue console la classifica hardware USA di ottobre: in primo luogo, e poisono infatti state le piattaforme più vendute in questo lasso di tempo.

Tenendo conto anche delle vendite fatte registare da Nintendo 3DS, la casa di Kyoto ha occupato due terzi delle vendite hardware in ambito gaming negli Stati Uniti d'America ad ottobre.

Nintendo si piazza quindi in testa alla classifica statunitense per il secondo mese di fila, e sarà interessante continuare ad osservare i dati di vendita man mano che ci avviciniamo alla stagione natalizia. Nel frattempo, gli ultimi rumor suggeriscono un possibile arrivo di un remake di un capitolo di Zelda per Switch.