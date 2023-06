Switch sta sparando le sue ultime cartucce: nuova console Nintendo nel 2024?

Lo abbiamo chiesto a gran voce per mesi e alla fine è arrivato: il nuovo Nintendo Direct è andato in onda il 21 giugno, in parte confermando quello che già sapevamo: Nintendo Switch è arrivata alla fine del suo ciclo vitale e i giochi in arrivo nei prossimi mesi sono probabilmente i titoli dell'ultima ondata di produzioni first party.

Intendiamoci, non che il Nintendo Direct sia stato povero di annunci, anzi, le novità non sono mancate: da Detective Pikachu Il Ritorno a Super Mario RPG, passando per Super Mario Wonder, la riedizione di Luigi's Mansion 2 e il nuovo gioco della Principessa Peach, senza dimenticare WarioWare Move It!.

E poi giochi terze parti come la trilogia di Batman Arkham, Just Dance 2024, Silent Hope, Fae Farm Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro e Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, solamente per citarne alcuni. Nintendo ha scelto di concentrare nella finestra autunnale il lancio di (almeno) tre nuovi titoli: Super Mario Bros Wonder esce a ottobre mentre WarioWare Move It! e Super Mario RPG arriveranno a novembre, in una sorta di "ultima cavalcata" prima della presentazione di Nintendo Switch 2.

Della prossima console della casa di Kyoto sappiamo solo che è in fase avanzata di progettazione, tuttavia gli insider sono concordi nell'affermare che il 2024 sarà l'anno di Nintendo Switch 2. E in questo senso, possiamo vedere come le prossime uscite first party per Switch siano di fatto giochi più piccoli (pensiamo a WarioWare, non certo un campione di vendite, negli ultimi anni) o riedizioni come Luigi's Mansion 2 e Super Mario RPG, con le eccezioni di Super Mario Bros Wonder e il gioco della Principessa Peach. E il nuovo Mario 3D? Sicuramente uscirà su Nintendo Switch 2, magari al lancio...

Switch non vuole morire ma il 2023 sembra essere l'ultimo grande anno della console Nintendo. Sarà davvero così? Voi cosa ne pensate, ci sarà spazio per altri grandi giochi nel 2024 oppure i tempi sono maturi per lanciare un nuovo hardware?