Switch Sports un enorme successo: i 20enni vanno pazzi per il gioco Nintendo

Switch Sports si sta rivelando un grandissimo successo per Nintendo, con il successore di Wii Sports che ha conquistato al lancio la vetta della classifica software italiana, inglese e giapponese.

Il presidente della grande N, Shuntaro Furukawa, ha voluto esaltare l'esordio trionfante di Switch Sports durante l'ultimo incontro con gli investitori della compagnia. Il gioco si è reso protagonista di un "lancio estremamente positivo in tutte le regioni", stando alle dichiarazioni del presidente, che si dice inoltre felice di come il titolo sia perfettamente accessibile per "la gente che normalmente non gioca ai videogiochi".

Per quanto Switch Sports sia apprezzato da persone di qualsiasi età, Furukawa ha svelato che, almeno in Europa e Nord America, il gioco viene acquistato in particolar modo dai clienti che hanno all'incirca 20-25 anni che un tempo si divertivano con Wii Sports e Wii Sports Resort.

Furukawa ha anche citato le funzionalità online come un grande punto di forza della produzione, e si è detto fiducioso che lo stesso discorso si applicherà a Splatoon 3.

"Oltre a Nintendo Switch Sports, stiamo anche pianificando il lancio di Splatoon 3 nell'anno fiscale in corso, entrambi giochi che riteniamo saranno divertenti da giocare online. Intendiamo promuovere questi titoli per molto tempo durante tutto l'anno e trasmettere il fascino del gioco online ai nuovi clienti che acquistano nuovo hardware".