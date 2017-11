Switch è stato il prodotto più venduto online negli USA per il Black Friday

Secondo un report di Adobe Digital,è stato il prodotto più venduto online negli Stati Uniti durante il weekend del Black Friday, nonostante la mancanza di offerte ufficiali sui bundle in commercio.

La società di analisi ha analizzato i dati di oltre 4.500 siti di eCommerce su un totale di 55 milioni di prodotti, per quanto riguarda gli Stati Uniti, Nintendo Switch ha raggiunto il suo picco durante il Black Friday (venerdì 24 novembre), superando giocattoli molto popolari come Hatchimals e PJ Masks, che si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto, seguiti da Chromecast e dal Media Center Roku.

Un buon successo dunque per Switch, presto scopriremo i numeri registrati non solo dalla console Nintendo ma anche dai diretti concorrenti, secondo molti analisti (tra cui Michael Pachter) sarà Xbox One a vincere la sfida di novembre e del Black Friday in Nord America, grazie al lancio di Xbox One X e al taglio di prezzo su vari bundle Xbox One S, proposti a partire da 149 dollari.