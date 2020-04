Nintendo sta subendo un attacco hacker? Si investiga sulle violazioni degli account Switch

Dalle colonne di VideoGamesChronicle, i rappresentanti di Nintendo confermano di aver avviato delle approfondite indagini per capire se sta avvenendo un attacco hacker agli account degli utenti Switch.

Su segnalazione di diversi giocatori che hanno segnalato dei tentativi di accesso non autorizzati ai propri account, la casa di Kyoto si sarebbe perciò attivata per fare luce sulla questione e chiarire se il tutto vada ricondotto, appunto, a un attacco hacker.

Interpellato a tal proposito dalla redazione di VGC, un portavoce di Nintendo ha dichiarato che "siamo a conoscenza delle segnalazioni sui tentativi di accesso non autorizzato riscontrati su alcuni account Nintendo e stiamo investigando sulla situazione".

Il rappresentante dell'azienda videoludica giapponese sottolinea poi come sia importante, per gli utenti, adottare tutte le misure di sicurezza previste per la protezione degli account utilizzati su Nintendo Switch: "Nel frattempo, si consiglia agli utenti di abilitare la verifica in due passaggi per l'accesso al proprio account". L'attivazione del sistema di autenticazione a due fattori, infatti, non si limita ad aggiungere un livello di sicurezza ulteriore al proprio account ma contribuisce a rendere sensibilmente più difficile ogni possibile tentativo di violazione da parte di malintenzionati.