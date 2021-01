Switch venderà più di PS5 e Xbox Series X nel 2021, secondo gli analisti

Nonostante sia stata pubblicata nel 2017 e non presenti sotto il cofano una potenza di fuoco paragonabile a quella di PlayStation 5 o Xbox Series X, Nintendo Switch continua ad andare a ruba in tutto il mondo e a registrare numeri di vendita estremamente confortanti per la casa di Kyoto.

Sembra che il trend sia destinato a perdurare anche nel 2021, ed è per questo che diversi analisti si sono detti estremamente fiduciosi nelle potenzialità della console.

Dopo aver predetto che Switch Pro sarà finalmente pubblicata nel corso di quest'anno, in occasione della nuova intervista condotta da GamesIndustry.biz, diversi analisti di mercato si sono espressi circa quelli che saranno gli andamenti di mercato dei prossimi mesi influenzati dall'arrivo delle console di nuova generazione.

Sia Dr Serkan Toto di Kantan Games, che Piers Harding-Rolls di Ampere Analysis, che Mat Piscatella di NPD Group sono sulla stessa lunghezza d'onda: Nintendo Switch venderà più di PlayStation 5 e Xbox Series X nel 2021. Harding-Rolls fornisce anche dei numeri: secondo le sue stime, l'ibrida della grande N raggiungerà 24 milioni di copie contro le 25 milioni di PS5 e Series X combinate. Tutti sono inoltre concordi nel dire che Sony avrà la meglio nel testa a testa con Microsoft, con PS5 che riuscirà a piazzare più copie di quanto faranno assieme Series X ed S.