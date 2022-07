Niente Switch? Xenoblade Chronicles 3 gira già a 60 fps su PC

Uscito soltanto da due giorni su Nintendo Switch, il jrpg di Monolith Soft, Xenoblade Chronicles 3, è stato già emulato con successo su PC, sbloccando il framerate fino a 60 fps. Come ci mostra il video allegato alla notizia, il gioco sembra scorrere generalmente molto fluido, fatta eccezione per alcuni cali dovuti all'emulazione.

Ciononostante si tratta di un ottimo risultato, raggiunto in pochissimo tempo dall'uscita ufficiale del gioco avvenuta lo scorso 29 luglio, giorno di pubblicazione della patch day one di Xenoblade Chronicles 3. Questo aggiornamento ha rifinito l'esperienza generale e, soprattutto, aggiunto il supporto al Pass di Espansione del gioco, il cui primo volume è già disponibile per essere acquistato con tanti nuovi consumabili e varianti per gli outfit dei personaggi.

Xenoblade Chronicles 3 - che ha espanso la lore della serie ben oltre i capitoli precedenti - è solo l'ultimo capitolo di una serie che sembra destinata a un futuro particolarmente roseo. In occasione di una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale di Nintendo, il director Genki Yokota ha affermato chiaramente che la serie di Xenoblade Chronicles andrà avanti ancora per molti anni, confermando che il quarto capitolo potrebbe arrivare ben prima del previsto.

Xenoblade Chronicles 3 e il suo Season Pass sono disponibili per l'acquisto su Nintendo Switch.



DISCLAIMER: con questo articolo, la redazione di Everyeye non intende assolutamente incoraggiare la pirateria. Il solo scopo della news è informare gli utenti sui progressi tecnici compiuti in ambito emulazione.