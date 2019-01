Switchblade: il MOBA coi veicoli diventa free-to-play su PC e PlayStation 4

Le alte sfere di Lucid Games decidono di abbracciare la formula del free-to-play per garantire un futuro al progetto di Switchblade, un intrigante "combat racer" votato al multiplayer competitivo che, a partire da oggi, può essere scaricato e fruito gratuitamente da tutti gli utenti PC (Steam) e PlayStation 4.

Gli sviluppatori della nuova software house britannica creata dalle ceneri degli ormai chiusi studi Bizarre Creations (autori, tra gli altri, di Geometry Wars, Project Gotham Racing e Blur) descrivono il titolo come uno sparatutto su veicoli incentrato su combattimenti in arena dall'alto tasso di adrenalina.

L'impianto di gioco di Switchblade ricalca perciò quello che contraddistingue da sempre i MOBA, con scontri votati all'immediatezza e dalla blanda caratterizzazione strategica: lo scopo del nostro alter-ego sarà quello di inseguire l'avversario di turno per abbatterlo a suon di proiettili e di razzi.

Sotto il profilo squisitamente contenutistico, l'offerta ludica dell'ultima fatica multiplayer di Lucid Games vanta una discreta varietà di veicoli tra cui scegliere e un ricco ventaglio di equipaggiamenti utilizzabili per customizzare l'arsenale, l'aspetto e le abilità del proprio mezzo.

Se siete incuriositi da questo progetto, quindi, vi consigliamo di dare un'occhiata alle immagini e al video di lancio di Switchblade prima di provvedere a scaricarlo in via del tutto gratuita su PC o PlayStation 4: gli utenti della console Sony, oltretutto, possono effettuare il download del pacchetto di benvenuto comprensivo di sei Skin Esclusive V.I.P. per cominciare nel migliore dei modi la propria avventura tra le quattro mura digitali di questo MOBA free-to-play.