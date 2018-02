Swoords: arriva il nuovo gioco di parole basato su Microsoft Azure

AQuest presenta, mobile game di parole che utilizza le potenzialità di Azure, la piattaforma di cloud pubblico di Microsoft che permette di creare, pubblicare e gestire applicazioni attraverso la sua rete globale di data center. Il nuovo gioco permetterà agli appassionati di giochi di parole di vivere un’entusiasmante avventura multiplayer.

Lo scopo del gioco, supportato lato performance dalla tecnologia Microsoft Azure, è quello di trovare una parola che inizia con le ultime due lettere della parola precedente lanciata dall'avversario, che può essere un giocatore casuale o un amico di Facebook, prima dello scadere del tempo. Il tempo scandisce le partite, 20 secondi e 5 Round per trovare la parola usando più lettere possibili per accumulare punteggio. Ma il divertimento non finisce qui, ad ogni partita le lettere nella tastiera avranno un punteggio diverso e armi per distrarre i propri avversi durante la scelta delle lettere.



Inoltre per chi volesse giocare da solo o fare pratica è disponibile una modalità Single Player, nella quale si può sfidare Doctor SWO, l’intelligenza artificiale in tre livelli di difficoltà. Il gioco è stato realizzato con una tecnologia di front-end basata su web app scalabile, in termini di scale in e scale out. La piattaforma di back-end invece utilizza ambiente Microsoft SQL che permette di gestire le diverse chiamate durante i round di gioco, aumentando le prestazioni in termini di tempo e invio dati.



In soli 10 giorni dal lancio, Swoords ha superato oltre 1 Milione di visualizzazioni su App Store e segnalata tra i nuovi migliori giochi, l’applicazione è stata installata da oltre 30.000 persone e ad oggi vanta circa 3.000 utenti unici al giorno e oltre 150 mila round giocati.