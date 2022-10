Sword and Fairy Forever Together allarga i suoi orizzonti: data per le versioni Xbox

Sword and Fairy Toghether Forever si prepara a sbarcare su nuove piattaforme. Già disponibile su PC via Steam e console PlayStation, il publisher E-Home Entertainment e lo sviluppatore Softstar Technology confermano che il gioco di ruolo sarà disponibile anche su Xbox Series X/S, Xbox One e PC via Microsoft Store tra pochi giorni.

Per la precisione, i giocatori Microsoft potranno vivere Sword and Fairy Together Forever a partire dal prossimo 3 novembre, in una versione che conterrà i medesimi contenuti già visti nelle altre versioni giù pubblicate. Si tratterà quindi l'occasione per scoprire (o riscoprire) l'Action/RPG di Softstar Technology ambientato nell'antica Cina e fortemente influenzato dal folklore cinese, dando così vita a scenari evocativi e spettacolari.

Nonostante l'indubbio fascino esercitato dalle tematiche alla base del gioco, che potrebbero quindi attirare l'attenzione di tutti gli appassionati di mitologia cinese, l'opera non è esente da criticità come riportato nella nostra recensione di Sword and Fairy Together Forever: il più recente episodio della serie colpisce per la sua direzione artistica e per la frenesia dell'azione, ma viene penalizzato da un bilanciamento non del tutto convincente tra gameplay e narrativa, oltre a contenuti non sempre adeguatamente curati (in particolare per quanto riguarda le missioni secondarie).

Se però possedete un'Xbox ed il gioco vi incuriosisce, segnatevi sul calendario la data del 3 novembre e preparatevi a vivere un'avventura a suo modo affascinante.