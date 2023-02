Sword and Fairy Together Forever: l'action GDR arriverà su Xbox Game Pass

In coincidenza del Taipei Game Show 2023 che ha fatto da sfondo all'intervento di FromSoftware con tanti dettagli su Armored Core 6, i rappresentanti di Softstar hanno confermato il futuro arrivo di Sword and Fairy Together Forever su Xbox Game Pass.

Dallo stand Xbox della nuova edizione del Taipei Game Show, il responsabile della divisione marketing di 'Xbox Greater China' di Microsoft Cary Chen si è riallacciato alle anticipazioni di Softstar e preannunciato l'ingresso del settimo capitolo 'maggiore' della saga ruolistica di Sword and Fairy nel catalogo di Xbox Game Pass.

L'ultima esperienza a tinte fantasy degli autori di Xuan-Yuan Sword VII dovrebbe approdare nel servizio in abbonamento di Microsoft il 6 luglio, o almeno è questa la data indicata dai dirigenti della divisione asiatica del reparto marketing della casa di Redmond agli spettatori della fiera videoludica di Taiwan.

In attesa di ulteriori chiarimenti o precisazioni sulle tempistiche di lancio del GDR fantasy di Softstar su Xbox Game Pass in Europa e Nord America, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Sword and Fairy Together Forever, con tutte le analisi e considerazioni sull'RPG nel folklore cinese già disponibile su console PlayStation e Xbox da qualche mese.