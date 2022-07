Sword Art Online Alicization Lycoris annunciato per Nintendo Switch

Durante l'Anime Expo che si è tenuto il primo weekend di luglio, Bandai Namco Games ha annunciato l'arrivo di Sword Art Online Alicization Lycoris su Nintendo Switch.

"Seguendo gli eventi della serie anime Sword Art Online Alicization, il gioco vede Kirito in un mondo virtuale misterioso, ma al tempo stesso familiare, in cui le A.I. sono così avanzate da poter essere scambiate per esseri umani. Nei panni di Kirito, i giocatori rivivranno le emozionanti scene della serie attraverso intensi combattimenti. I personaggi della serie incroceranno i passi dei giocatori, inclusi Eugeo, Alice, Administrator e tanti altri."

La versione per Nintendo Switch di Sword Art Online Alicization Lycoris include anche i primi quattro aggiornamenti gratis dell'arco Ancient Apostles. Sword Art Online Alicization Lycoris ha riscosso un discreto successo su altre piattaforme e si prepara ora a fare il suo debutto sulla console ibrida della casa di Kyoto.



Al momento Sword Art Online Alicization Lycoris è ancora privo di una data di uscita e Bandai Namco riporta un generico "prossimamente" sui propri profili social e nel trailer ufficiale, con ogni probabilità però il gioco uscirà nel 2022, restiamo comunque in attesa di ulteriori dettagli legati anche alla pubblicazione di una demo giocabile e di eventuali edizioni speciali a tiratura limitata