Sword Art Online Alicization Lycoris arriva su Nintendo Switch, la data d'uscita è vicina

La versione Switch di Sword Art Online Alicization Lycoris ha finalmente ricevuto una data d'uscita ufficiale per l'Europa. Vediamola insieme.

L'informazione ci giunge direttamente da una fonte attendibile, ovvero il Nintendo eShop, da cui apprendiamo che il gioco uscirà il 30 settembre, una finestra d'uscita molto ma molto vicina.

Per chi non conoscesse ancora il gioco, la trama di Alicization Lycoris si ispira all'ultima parte dell'anime di Sword Art Online, in cui Kirito rimane bloccato all'interno di una simulazione chiamata Underworld, all'interno del quale vengono fatti degli esperimenti con delle anime umane artificiali. Il titolo segue il materiale di origine in maniera fedele almeno per la prima parte, per poi prendere una direzione originale.

Rimanendo in tema, mesi fa vi abbiamo parlato dell'ultimo DLC di Sword Art Online Alicization Lycoris. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il nuovo pacchetto di contenuti narra le vicende di Underworld dopo la caduta dell'Administrator Quinella, con delle nuove sezioni di trama e gameplay arrivate tuttavia troppo tardi rispetto all'uscita, con molti dei giocatori che avevano già abbandonato il titolo a causa delle problematiche di stabilità e supporto da parte del team.

Non ci resta che capire come il team di Aquria reagirà a questa emorragia di giocatori.