Sword Art Online Alicization Lycoris: come ottenere gratis avatar e skin su PS4, One e PC

Bandai Namco ha messo a disposizione di tutti i giocatori una skin esclusiva e una serie di avatar per PlayStation 4 di Sword Art Online Alicization Lycoris.

Il set di avatar è infatti disponibile esclusivamente su PlayStation Store (così come il tema dinamico) e include le immagini ispirate ai seguenti personaggi: Alice, Kirito, Eugeo, l'Amministratrice, Medina, Asuna, Leafa e Sinon. La skin della Warmaid è invece disponibile su tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC. Per riscattare questi contenuti non dovete far altro che accedere allo store ufficiale Bandai Namco (o creare un account se non ne avete ancora uno), visitare la pagina relativa ai contenuti gratuiti e aggiungere i prodotti che vi interessano al carrello. Una volta terminata la transazione, che non vi costerà un solo centesimo, riceverete tramite posta elettronica le istruzioni e un codice da riscattare sulla piattaforma da voi selezionata.

Va inoltre precisato che il set di avatar può essere scaricato da chiunque sia in possesso di un account Sony e non serve aver acquistato Sword Art Online Alicization Lycoris per poterlo ottenere.

Ecco di seguito i link per scaricare i DLC:

