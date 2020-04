Sword Art Online Alicization Lycoris: come ottenere gratis alcuni avatar e un tema su PS4

Se non vedete l'ora di mettere le mani su Sword Art Online Alicization Lycoris e siete grandi fan della serie, sappiate che in occasione del suo decimo anniversario Bandai Namco ha deciso di regalare a tutti i giocatori PlayStation 4 un ricco pacchetto contenente temi e avatar per la personalizzazione del proprio profilo sul PSN.

Per riscattare il pacchetto non dovete far altro che accedere allo store online di Bandai Namco (potete tranquillamente creare un nuovo account se non ne avete uno), visitare la pagina del pacchetto che prende il nome di Sword Art Online Alicization Lycoris Ep!c Bundle e aggiungerlo al carrello, completando la transazione a costo zero. Nel giro di pochi istanti riceverete una mail di conferma dell'ordine contenente un link allo store: visitatelo e cliccate sul grosso tasto azzurro per ottenere il codice da inserire nella sezione "Riscatta codici" del PlayStation Store.

Ecco di seguito tutti gli oggetti inclusi nel bundle:

Tema SAO 10° anniversario in pixel art

Avatar di Alice in pixel art

Avatar di Asuna in pixel art

Avatar di Zeliska in pixel art

Avatar di Eugeo in pixel art

Avatar di Itsuki in pixel art

Avatar di Kirito in pixel art

Avatar di Kureha in pixel art

Avatar di Leafa in pixel art

Avatar di Lisbeth in pixel art

Avatar di Medina in pixel art

Avatar di Philia in pixel art

Avatar di Première in pixel art

Avatar di Rain in pixel art

Avatar di Seven in pixel art

Avatar di Silica in pixel art

Avatar di Sinon in pixel art

Avatar di Strea in pixel art

Avatar di Yuki in pixel art

Vi ricordiamo che i preorder di Sword Art Online Alicization Lycoris sono stati aperti e che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 22 maggio 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4.