Sword Art Online: Alicization Lycoris, migliorie e contenuti introdotti dalla nuova patch

Già disponibile da qualche settimana su PlayStation 4, Xbox One e PC (via STEAM), Sword Art Online: Alicization Lycoris è approdato sul mercato con un comparto tecnico tutt'altro che ottimizzato e affetto da una serie di gravi problematiche addirittura in grado di penalizzare notevolmente l'esperienza finale.

Pubblicata inizialmente solo su PlayStation 4 e STEAM, la patch che aggiorna Sword Art Online: Alicization Lycoris alla versione 1.03 è finalmente disponibile anche su Xbox One. Col nuovo aggiornamento, il team di Aquria ha introdotto dei contenuti inediti, come gli attesissimi “Raid Dungeon” da affrontare in modalità multiplayer con gli amici, un nuovo personaggio giocabile creato a immagine e somiglianza della cantante nipponica ReoNa (cui dobbiamo non solo l’opening di Lycoris, ma anche la più recente sigla di apertura dell’anime intitolato Sword Art Online: Alicization War of Underworld), tanti costumi utilizzabili dall’avatar personalizzabile e naturalmente una carrellata di miglioramenti apportati sia al comparto tecnico che ludico.

La patch ha infatti corretto una serie di bug che nei primi tre capitoli della campagna principale impedivano al giocatore di proseguire con la storia, per non parlare delle sidequest inizialmente non completabili e della barriera invisibile che, dopo aver raggiunto il 95° piano della Cattedrale Centrale di Centoria, impediva a Kirito e compagni di tornare ai piani inferiori. L’aggiornamento ha inoltre posto rimedio ai vari problemi che affliggevano la componente online e che addirittura rischiavano di compromettere i salvataggi.



Proseguendo, il team di Aquria ha risolto l’errore che, nel mezzo delle fasi esplorative, faceva piombare l’intero party al di sotto della mappa visitata, costringendo talvolta gli utenti a dover ricaricare la partita dall’ultimo salvataggio. A partire da questo momento, le condizioni climatiche legate alla pioggia e alle bufere di neve non dovrebbero più rallentare il gioco, che tra le altre cose presenta anche dei tempi di caricamento più ragionevoli.

Il “salto automatico degli ostacoli”, che in precedenza generava situazioni spiacevoli, adesso si verifica solo quando il giocatore corre alla massima velocità, mentre l’abilità dei compagni di squadra, che di tanto in tanto calava a picco senza un motivo preciso, è finalmente costante e uniforme. Tra gli altri accorgimenti degni di menzione segnaliamo il complessivo abbassamento del livello di difficoltà che caratterizzava il capitolo uno della campagna e la tanto auspica soluzione del bug che, nel piene delle battaglie, permetteva ai nemici di tornare alla loro posizione originale e vedere completamente ripristinata la propria barra degli HP.

Infine, segnaliamo che i controlli della telecamera sono stati lievemente ritoccati, così come il frame rate, che finalmente si mantiene attorno ai 30 fps e assicura un’esperienza abbastanza fluida. A tal proposito, Bandai Namco ha assicurato che il prossimo update migliorerà ulteriormente la telecamera, i tempi di caricamento, l’innesco del salvataggio automatico e soprattutto garantirà un frame rate più stabile. In attesa che ciò avvenga, sul sito ufficiale del publisher trovate l’elenco completo dei piccoli interventi apportati a Sword Art Online: Alicization Lycoris con questa primissima patch, dalla quale si evince quantomeno la volontà dello sviluppatore Aquria di risolvere la desolante situazione che affliggeva il titolo durante le prime settimane dal lancio.

Sulle pagine di Evereye.it trovate già la recensione di Sword Art Online: Alicization Lycoris e le nostre impressioni sulla midseason premiere di Sword Art Online: Alicization War of Underworld. In calce all'articolo trovate infine uno screenshot del nuovo personaggio giocabile.