Sword Art Online Alicization Lycoris: frenetiche battaglie nel trailer di lancio italiano

Bandai Namco annuncia oggi l'uscita di Sword Art Online Alicization Lycoris per PC, PlayStation 4 e Xbox One, per l'occasione il publisher ha pubblicato il trailer di lancio in italiano.

"I fan in tutto il mondo potranno tuffarsi nella storia di Sword Art Online Alicization Lycoris, esplorando l’Underworld, un mondo virtuale introdotto nel più recente arco narrativo dell’anime. I giocatori seguiranno le avventure di Kirito attraverso intense battaglie e momenti emozionanti, in cui incrocerà i propri passi con alcune facce familiari come Eugeo, Quinella e, naturalmente, Alice."

Sword Art Online Alicization Lycoris presenta un combat system rinnovato, un nuovo sistema di IA e attività come la pesca, la ricerca di ingredienti, la creazione di oggetti e la possibilità di legarsi ad altri personaggi, ognuno capace di assicurare bonus e ricompense specifiche.

Atteso per la scorsa primavera, Sword Art Online Alicization Lycoris è stato rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus ed è disponibile da oggi su tutte le piattaforme citate, nessun commento è giunto riguardo il possibile arrivo del gioco su altre console come Nintendo Switch.