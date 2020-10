Sword Art Online Alicization Lycoris: gratis da oggi il prologo su PS4 e Xbox One

Bandai Namco Games ha annunciato la disponibilità della versione di prova gratuita di Sword Art Online Alicization Lycoris, disponibile ora per il download su PlayStation 4/PS4 PRO e Xbox One/Xbox One X.

Kirito si risveglia in un mondo virtuale sconosciuto, ma stranamente familiare... Kirito è pronto a lanciarsi in nuove avventure ad Underworld, un mondo sconfinato introdotto nell'anime di Sword Art Online, in questo nuovo capitolo della serie di GDR! Vinci battaglie frenetiche e ricche d'azione usando tecniche di spada e Arti sacre dei tuoi personaggi preferiti di SAO! Kirito incontra un ragazzo di nome Eugeo. Nel profondo del loro cuore giace una promessa... Per mantenerla e non perdersi i due partono insieme per un'avventura, e non si fermeranno davanti a nulla pur di raggiungere il loro obiettivo.

La demo permette di giocare l'intero primo capitolo fino all'episodio Lezioni Extracurriculari, al termine della prova sarà possibile decidere se acquistare SAO Alicization Lycoris in formato digitale e mantenere il salvataggio, portando quindi i propri progressi nel gioco completo. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Sword Art Online Alicization Lycoris, il più recente gioco della serie uscito lo scorso mese di luglio su tutte le principali piattaforme.