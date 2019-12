Sword Art Online Alicization Lycoris: nuovo trailer e 17 minuti di gameplay per il gioco!

In seguito all'annuncio della data di uscita di Sword Art Online: Alicization Lycoris, il pubblico ha una nuova occasione per dare uno sguardo alla produzione targata Bandai Namco.

In occasione di un live streaming organizzato da Dengeki PlayStation, noto magazine nipponico, la software house ha infatti presentato nuovi contenuti legati al JRPG in arrivo il prossimo anno. In particolare, durante l'evento è stata mostrata al pubblico una corposa sessione di gameplay di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Con una durata complessiva di circa 17 minuti, quest'ultima ha accompagnato il pubblico alla scoperta di una nuova area del mondo di gioco, denominata Plains of Mildia, ma anche di una boss fight! Potete dare uno sguardo al gameplay grazie al video che trovate in calce a questa news.

Bandai Namco ha inoltre pubblicato un nuovo trailer di Sword Art Online: Alicization Lycoris. Con una durata complessiva di quasi quattro minuti, il video offre un'interessante scorcio sulle atmosfere e lo stile che caratterizzeranno il gioco. Disponibile ad ora in lingue giapponese, il filmato può essere visionato direttamente in apertura a questa news.

In chiusura, ricordiamo che un precedente gameplay trailer del gioco dedicato al vasto universo di SAO ha confermato che Asuna sarà un personaggio giocabile.