Sword Art Online Alicization Lycoris: sfidiamo un granchio gigante col video del TGS 2019!

I vertici di Bandai Namco approfittano della visibilità mediatica garantitagli dal Tokyo Game Show 2019 per proiettarci ancora una volta nella colorata dimensione di Sword Art Online Alicization Lycoris con un video gameplay che illustra il sistema di combattimento di questo ambizioso action GDR votato al multiplayer.

Il filmato che campeggia a inizio articolo è stato registrato durante lo streaming tenutosi nella capitale giapponese in occasione dell'evento Famitsu x Dengeki. In sviluppo per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Lycoris trarrà spunto dalla serie omonima di SAO Alicization per scrivere una nuova pagina dell'avventura fantasy vissuta dal famoso Kirito.

Così come possiamo intuire osservando il nuovo trailer, gli autori nipponici di Lycoris proveranno a regalarci un'esperienza multiplayer estremamente fluida, con un comparto grafico che punterà ai 1080p e ai 60fps per enfatizzare gli aspetti del gameplay "alla Monster Hunter" legati alla varietà di attacchi e alla ricchezza di tecniche da sperimentare nel sistema di combattimento magico e all'arma bianca. L'altro grande elemento di originalità del progetto sarà rappresentato dalle insolite creature che dovremo affrontare, come il granchio gigante che impreziosisce il video odierno.

La trasposizione occidentale di Sword Art Online Alicization Lycoris non è stata ancora annunciata, ma le ambizioni nutrite da Bandai Namco e dal team diretto da Reki Kawahara non lasciano adito a dubbi e ci portano a guardare alla prima metà del 2020 come alla finestra più probabile per il lancio europeo e nordamericano di questo interessante GDR online. Su queste pagine trovate anche i primi screenshot di SAO Alicization Lycoris.