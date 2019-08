Sword Art Online Alicization e Tokyo Ghoul re Call to Exist: nuovi video dalla Gamescom

I vertici di Bandai Namco approfittano della Gamescom 2019 per immergerci nelle atmosfere action JRPG di Sword Art Online Alicization e Tokyo Ghoul:re Call to Exist con due filmati incentrati sulle meccaniche di gioco.

Con Alicization Lycoris, il team diretto da Reki Kawahara punta ai 1080p e ai 60fps per garantirci un'esperienza di gameplay estremamente fluida. Il progetto sarà ispirato alla serie omonima di SAO: Alicization e consentirà agli appassionati del genere di interpretare il famoso Kirito.

L'uscita occidentale di Sword Art Online: Alicization Lycoris su PC, PS4 e Xbox One non è stata ancora annunciata, anche se la pubblicazione del nuovo trailer durante la Gamescom 2019 lascia ben sperare per la trasposizione in inglese del progetto.

Non meno importanti sono poi le scene di gioco immortalate nel video di Tokyo Ghoul:re Call to Exist, grazie al quale possiamo fissare al 15 novembre di quest'anno l'uscita del titolo su PC (Steam) e in esclusiva console su PlayStation 4. Il filmato si focalizza sui cinque personaggi interpretabili dagli utenti, ciascuno con un proprio carattere e un pattern di mosse da sbloccare evolvendone le specifiche abilità.