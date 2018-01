Sword Art Online Beater's Meeting 2018 in programma a febbraio in Giappone

ha annunciato l'evento, in programma a Tokyo il prossimo 17 febbraio. Per l'occasione, la compagnia festeggierà il quinto anniversario dei giochi die svelerà nuovi dettagli sui progetti in arrivo.

Nello specifico, durante l'evento sarà possibile giocare con Sword Art Online Fatal Bullet, Sword Art Online Integral Factor, Sword Art Online Memory Defrag (gli ultimi du per iOS e Android) e Sword Art Online Replication, esperienza in Realtà Virtuale dedicata alla serie.

Allo Sword Art Online Beater's Meeting 2018 prenderanno parte anche i doppiatori della serie, tra cui Yoshitsugu Matsuoka (voce di Kirito), Kanae Itou (voce di Yui) e altre personalità legate al mondo di Sword Art Online. L'evento sarà trasmesso in streaming su Niconico, YouTube e Periscope, maggiori dettagli su palinsesto verranno diffusi prossimamente.