Sword Art Online: demo di Fatal Bullet Switch e collaborazione con Persona 5 Royal

Durante la tramissione Sword Art Online New Year 2020 Special Bandai Namco ha annunciato numerose novità per la serie SAO, tra cui una collaborazione con Persona 5 Royal e una demo di Sword Art Online Fatal Bullet per Nintendo Switch.

La prima novità riguarda una serie di eventi in collaborazione con Persona 5 Royal per Sword Art Online Memory Defrag e Sword Art Online Integral Factor, con i personaggi di P5R che faranno la loro comparsa nei due giochi in questione. Purtroppo non ci sono dettagli di alcun tipo in merito e non è chiaro se la collaborazione si concretizzerà anche in Occidente o se resterà legata unicamente al mercato giapponese.

Il secondo annuncio riguarda invece Sword Art Online Fatal Bullet: il Winter Update sarà pubblicato a febbraio su tutte le piattaforme insieme ad una demo giocabile per Nintendo Switch, quest'ultima già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One. Questo aggiornamento di SAO Fatal Bullet includerà nuovi costumi e un set di armi che potete vedere dettagliatamente nelle due immagini pubblicate in calce alla notizia.

Fatal Bullet è il più recente episodio della serie targata Bandai Namco, restiamo in attesa di scoprire se il publisher giapponese sia già al lavoro su altri giochi basati su questo popolare franchise.