Sword Art Online Fatal Bullet: annunciata la Kirito Mode e tante altre novità

ha annunciato nuove feature presenti in, tra cui nuovi personaggi, mappe, armi, costumi, quest e l'inedita Kirito Mode.

Nella Kirito Mode, i giocatori vestiranno i panni di Kazuto Kirigaya, conosciuto come Kirito, e combatteranno contro Death Gun nel torneo Bullet of Bullets. I fan saranno anche in grado di esplorare le Remnant Wasteland e usare potenti armi come pistole, fucili da cecchino e spade – per poter attaccare sia da vicino sia da lontano.



Sword Art Online Fatal Bullet introduce anche Kureha, Zeliska e Itsuki, 3 personaggi originali, esclusivi per la storia. Non solo, la Asuna Clothes Quest permetterà ai giocatori di raccogliere gli schemi per i costumi guadagnando ricompense e consegnandoli ad Asuna per creare dei costumi non venduti nello shop. Fatal Bullet ha una storia originale, supervisionata direttamente dal creatore di Sword Art Online, Reki Kawahara. Basato sull’Unreal Engine 4, il gioco include modalità multiplayer cooperative e competitive, permettendo da 2 a 8 giocatori di lavorare insieme o di sfidare altri avversari online..



Sword Art Online Fatal Bullet sarà disponibile in Italia il 22 febbraio 2018 per la prima volta in simultanea su PlayStation 4 e Xbox One. In versione digitale su PC via Steam e console dal 23 febbraio 2018.