Sword Art Online Fatal Bullet: annunciati i bonus preordini e le edizioni deluxe digitali

annuncia la Digital Deluxe Edition diper Xbox One e l'Edizione Digitale per PC/Steam. Entrambe le edizioni saranno disponibili per il preordine da oggi; il gioco sarà pubblicato in versione digitale il 23 febbraio.

Tutti gli appassionati che effettueranno il pre-ordine dell'Edizione Digitale di Sword Art Online Fatal Bullet o della Digital Deluxe Edition per Xbox One, riceveranno contenuti speciali.

Due esclusivi costumi: il costume SAO Kirito e il costume SAO Asuna, oltre al fucile d’assalto d’argento.

La Digital Deluxe Edition di Sword Art Online Fatal Bullet per Xbox One conterrà bonus esclusivi.

Il costume ALO Kirito, il costume ALO Asuna, oltre al luccicante fucile d’assalto d’oro.

Il Season Pass, con tre DLC separati più tre straordinarie armi esclusive: la spada fotonica rosa, la spada fotonica verde e lo speciale lanciarazzi chitarra.

Gli appassionati di Sword Art Online Fatal Bullet che effettueranno il pre-ordine dell'Edizione Digitale su PC/Steam, riceveranno svariate ricompense in base al livello del pre-ordine.

Il primo livello contiene il costume SAO Kirito, il costume SAO Asuna e il fucile d’assalto d’argento. Il secondo livello contiene il costume ALO Kirito, il costume ALO Asuna e il fucile d’assalto d’oro. Il terzo livello ti consente di ottenere l’emozionante episodio di Sword Art Online Re Hollow Fragment, una volta pubblicato.