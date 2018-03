Sword Art Online Fatal Bullet: annunciati Season Pass e primo DLC a pagamento

ha annunciato il Season Pass e il DLCper. Il Season Pass includerà anche i DLC

Ambush Of The Imposters includerà un nuovo arco narrativo con un dungeon e un boss inediti. Seguendo le voci su delle unità ArFA-sys nemiche, il protagonista e i suoi amici iniziano a investigare con l'aiuto di Yamikaze, Dyne e Musketeer X… un’altra storia inizia.

Altri contenuti del primo DLC di Sword Art Online: Fatal Bullet includono:

Nuovi personaggi giocabili : Dyne, Yamikaze e Musketeer X (Alternative Gun Gale Online)

: Dyne, Yamikaze e Musketeer X (Alternative Gun Gale Online) Nuova modalità di gioco Bullet Of Bullets : Con i loro personaggi, i giocatori possono combattere Kirito e altri protagonisti in questa nuova modalità offline

: Con i loro personaggi, i giocatori possono combattere Kirito e altri protagonisti in questa nuova modalità offline Modalità Deathmatch Multiplayer 4vs4 (disponibile in Hero Battle e Avatar Battle): Ora i giocatori possono lottare in team di 4 contro gli altri senza Boss nemici

Gli altri due DLC del Season Pass includeranno anche altri nuovi personaggi:

Clarence e Shirley (Alternative Gun Gale Online) per il DLC “Betrayal Of Comrades”

Alice e Eugeo (Alicization) per il DLC “Collapse Of Balance”

Ambush Of The Imposters è parte del Season Pass che includerà anche i futuri DLC. Sword Art Online: Fatal Bullet è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC Digital via Steam e altri distributori.