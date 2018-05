Sword Art Online Fatal Bullet: annunciato il secondo DLC Betrayal of Comrades

Nella giornata di oggi Bandai Namco Entertainment ha annunciato Betrayal of Comrades, il secondo DLC di Sword Art Online Fatal Bullet. Il publisher ha inoltre pubblicato una serie di screenshot che ci offrono una piccola anteprima dei personaggi, delle ambientazioni, dei combattimenti e delle atmosfere che caratterizzeranno questo nuovo contenuto.

Betrayal of Comrades includerà un nuovo arco narrativo e personaggi e boss inediti. La storia si concentrerà sul mistero del Copy-ArFA-sys. In questo nuovo contenuto scaricabile, i personaggi di Gun Gale Online, Clarence e Shirley, si uniranno alla battaglia combattendo a fianco del protagonista, inoltre, la Home Base verrà ingrandita con l'aggiunta di una nuova area che potrà essere visitata da alcuni NPC che ci offriranno missioni esclusive. Infine, ci viene rivelato che L'ArFA-sys dei giocatori sarà in grado di trasformarsi cambiando personalità.

Lasciandovi alla visione della galleria di immagini che trovate in chiusura di notizia, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Sword Art Online Fatal Bullet è disponibile su Playstation 4, PC e Xbox One. Il DLC Betrayal of Comrades potrà essere acquistato singolarmente o come parte del Season Pass (venduto al prezzo di 24.99 euro). Per ulteriori dettagli e informazioni sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione scritta da Antonello Bello.