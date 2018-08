Sword Art Online Fatal Bullet: annunciato il terzo DLC Collapse of Balance

Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare Collapse of Balance, il terzo DLC di Sword Art Online: Fatal Bullet. Scopriamo i contenuti e le novità dell'espansione nel nuovo trailer riportato in cima alla notizia.

Il DLC presenta un nuovo capitolo della storia, nuovi dungeon, nuove missioni, nuovi personaggi, nuovi boss e molti nuovi oggetti da acquisire nel corso dell'avventura.

Per quanto riguarda le premesse narrative, Collapse of Balance si svolge dopo gli eventi raccontati in Betrayal of Comrades. Dopo il risveglio dal suo letargo, l'obiettivo di Lievre rimane un mistero: è lei la responsabile dell'incidente di ArFa-sys e della distruzione delle zone di non-combattimento? In questo nuovo capitolo, i giocatori si alleeranno con Alice ed Eugeo, due nuovi personaggi, per fermare la distruzione di Lievre e proteggere il Glocken.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla data di lancio di Collapse of Balance, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia.