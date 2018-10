Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition e il nuovo DLC arrivano a Gennaio in Europa

Bandai Namco Games ha annunciato che Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition e il nuovo DLC Dissonance of the Nexus saranno disponibili in Europa dal 19 gennaio 2019, un giorno dopo il lancio in Giappone.

La Complete Edition di SAO Fatal Bullet include il gioco completo e i DLC Ambush of the Imposters, Betrayal of Comrades, Collapse of Balance e Dissonance of the Nexus, quest'ultimo pacchetto sarà disponibile singolarmente dal 19 gennaio su Steam, Xbox Store e PlayStation Store.

Sword Art Online Fatal Bullet è stato lanciato a febbraio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il gioco arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2019 insieme a Sword Art Online Hollow Realization.