Sword Art Online Fatal Bullet disponibile da oggi, pubblicato il trailer di lancio

, ibrido tra sparatutto gioco di ruolo e d'azione, è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.celebra il lancio del nuovo gioco di SAO con un trailer, visibile in apertura.

Diventa l’eroe di Gun Gale Online nel nuovo gioco del franchise di SAO, Sword Art Online Fatal Bullet. Esplora gli scenari unici e realistici di Gun Gale Online, che ricordano un film di fantascienza, dove potrai scegliere tra numerose armi e stili di combattimento. Interagisci con i personaggi dei romanzi, gli anime e i giochi precedenti di Sword Art Online, mentre esplori un mondo davvero personalizzato e migliorato graficamente. Vesti i panni del protagonista, combatti contro gli avversari usando nuove armi e personalizza ulteriormente l’esperienza di gioco creando nuove abilità e capacità.

Immergiti completamente in Sword Art Online Fatal Bullet:

Benvenuto nel mondo delle armi – Gun Gale Online di Sword Art Online II è stato migliorato e diversificato graficamente con molti scenari da scoprire in una nuova storia originale, supervisionata dall’autore della serie, Reki Kawahara.

Ma c’è un’altra ottima notizia per i fan. Infatti, prenotando Sword Art Online Fatal Bullet per PC tramite Steam si potrà ricevere automaticamente dal 23 marzo la propria copia gratuita di Sword Art Online Re: Hollow Fragment. In seguito, Sword Art Online Re: Hollow Fragment sarà anche acquistabile in modo indipendente sempre.