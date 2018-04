Sword Art Online Fatal Bullet: il DLC Ambush of the Imposters è ora disponibile

Bandai Namco Entertainment ha annunciato che a partire da oggi è disponibile Ambush of the Imposters, il nuovo DLC di Sword Art Online: Fatal Bullet. Il pacchetto include un arco narrativo inedito, un nuovo dungeon e un nuovo boss finale da affrontare.

Di seguito elenchiamo tutti i contenuti inclusi in Ambush of the Imposters, il nuovo DLC di Sword Art Online Fatal Bullet:

Nuovi personaggi giocabili: Dyne, Yamikaze e Musketeer X

Nuova modalità di gioco intitolata Bullet Of Bullets: Con i loro personaggi, i giocatori potranno combattere Kirito e altri protagonisti in questa nuova modalità offline

Modalità Deathmatch Multiplayer 4vs4 (disponibile in Hero Battle e Avatar Battle): Ora i giocatori possono lottare in team di 4 contro gli altri giocatori senza Boss nemici

Nuova storia, dungeon e boss nemici

Ambush of the Imposters è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il DLC fa parte del Season Pass di Sword Art Online: Fatal Bullet, ma in alternativa può essere acquistato singolarmente su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

In calce alla notizia trovate alcuni screenshot tratti dall'espansione, così da dare un'occhiata ai nuovi contenuti inclusi del DLC, a partire dal nuovo dungeon e dai nuovi nemici da affrontare nel corso delle battaglie.