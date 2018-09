Sword Art Online Fatal Bullet e Hollow Realization in arrivo su Nintendo Switch

Bandai Namco Games ha annunciato che Sword Art Online Fatal Bullet e Sword Art Online Hollow Realization arriveranno su Nintendo Switch nel corso del 2019.

Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition è la versione completa del titolo pubblicato lo scorso mese di febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, questa edizione includerà oltre al gioco completo tutti i DLC, compreso il neo annunciato Dissonance of the Nexus. Al momento non è chiaro se anche Sword Art Online Hollow Realization presenterà tutti i contenuti aggiuntivi già pubblicati.

Sword Art Online Hollow Realization e Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition sono attesi su Nintendo Switch durante il prossimo anno in Giappone, Bandai Namco non ha confermato l'arrivo dei due giochi in Occidente, cosa che appare comunque decisamente probabile.