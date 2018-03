Sword Art Online Fatal Bullet: in arrivo i personaggi di Clarence, Shirley, Eugeo e Alice

hanno svelato i nuovi contenuti di Sword Art Online: Fatal Bullet in arrivo con i prossimi DLC. Il trailer riportato in cima alla notizia ci presenta nella fattispecie i personaggi di Clarence, Shirley, Eugeo e Alice.

Il gioco riceverà dunque i personaggi di Clarence e Shirley provenienti da Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online, e in seguito anche i personaggi di Alice e Eugeo provenienti da Sword Art Online: Alicization Arc come parte del secondo e del terzo DLC incluso nel Season Pass di Sword Art Online: Fatal Bullet.

Nell'attesa che vengano forniti ulteriori dettagli sui due DLC in arrivo, a partire dal prezzo e dalla data di pubblicazione, vi segnaliamo che per accedere a tutti i contenuti aggiuntivi di Sword Art Online: Fatal Bullet potete acquistare il relativo Season Pass disponibile su Steam, PlayStation Store e Xbox Store, proposto al prezzo di 24,99 euro.

Vi lasciamo con il trailer proposto in cima alla notizia, ricordando che Sword Art Online: Fatal Bullet è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Per rimanere aggiornati con tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.