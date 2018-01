Sword Art Online Fatal Bullet: nuovi dettagli su personaggi e armi

ha svelato interessanti dettagli su, nuovo gioco della serie SAO in uscita a febbraio in Italia su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Bazalt Joe, è un giocatore top GGO (Gun Gale Online) al quale piace l’ArFa-sys (Artificial Financial Adviser System) del protagonista. Questo umanoide è equipaggiato con con una rara intelligenza artificiale Type-X e può pensare, prendere decisioni da sola e fornire diversi tipi di supporto. Joe è anche sorridente e molto popolare tra i compagni della squadra e in caso di vittoria assicura informazioni di valore e ottimi oggetti. Grazie alle Armi da fuoco e Spade Speciali disponibili quando i giocatori puliscono un determinato evento con Kirito, saranno in grado di fronteggiare ogni situazione, sia a corto che a lungo raggio!



Sword Art Online Fatal Bullet sarà disponibile in Italia dal 22 febbraio su PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali per console e PC via Steam saranno disponibili dal 23 febbraio.