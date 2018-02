Sword Art Online Fatal Bullet: nuovi dettagli sulla trama

ha svelato oggi alcuni nuovi dettagli sulla trama di: questo ibrido tra uno sparatutto e un gioco di ruolo sarà disponibile in Italia il 22 febbraio per PlayStation 4 e Xbox One. In versione digitale su PC via Steam e console dal 23 febbraio.

Invitato da Kureha, un’amica d’infanzia, il protagonista entrerà in un mondo di armi e acciaio chiamato Gun Gale Online. All’improvviso, ottiene un’ArFA-Sys, una nuova IA di supporto per il giocatore, e incontra Kirito, che chiede il suo aiuto per conquistare il dungeon aggiuntivo della nave spaziale SBC Flügel. Il protagonista dovrà quindi raccogliere tutte le parti di ArFA-Sys fondamentali e soddisfare i requisiti dell’SBC Flügel, prima di raggiungere la nave spaziale.

Nel corso dell’avventura, incontreranno diversi personaggi, tra cui Bazalt Joe, un abile giocatore, Zeliska anche chiamata Uncrowned Queen, che ha lo stesso Typ-X ArFA-Sys, e il celebre leader dello Squadrone, Itsuki, che si unisce al gruppo. Bazalt Joe ha un’ossessione per l’ArFA-Sys del protagonista, che vorrebbe per lui. E per raggiungere il suo scopo, lo sfida diverse volte. Mentre si occupa di Bazalt Joe, il protagonista continua a progredire nella sua missione, riuscendo finalmente a raggiungere l’ingresso della SBC Flügel. La sfida della SBC Flügel diventa così disponibile, ma tutti vogliono intraprenderla. Per decidere i vincitori, il gruppo giocherà a sasso-carta-forbice. Il protagonista, Kirito, Kureha e ArFA-Sys vinceranno, conquistando il diritto di partecipare alla sfida!



In Sword Art Online Fatal Bullet ci sono diverse tipologie di armi. Dual arms è uno stile con un’arma in ogni mano, in grado di sfoderare attacchi devastanti. Armi come pistole, mitragliatrici, carabine, fucili d’assalto e lanciamissili possono essere equipaggiate su entrambe le mani, andando a raddoppiare la propria potenza di fuoco! Inoltre, ogni tipo di arma ha alcune tecniche speciali dette “weapon art”, che potranno essere acquistate da Argo. I giocatori potranno anche svelare alcune sue informazioni, come la funzione di gestione dei fondi di ArFA-sys per ottenere del denaro.