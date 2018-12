Sword Art Online Fatal Bullet: nuovo trailer per il DLC Dissonance of The Nexus

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato un trailer in vista del lancio di Dissonance of The Nexus, la prossima espansione di Sword Art Online Fatal Bullet.

La nuova espansione includerà uno scenario completamente inedito, che vedrà i nostri eroi impegnati a esplorare un dungeon che si dice essere infestato. Nelle sue profondità, inizieranno a sentire la voce della scomparsa Sachi. Dunque è ancora viva? È mai davvero morta? O si sono imbattuti di qualcosa di ancora più sinistro?

L’espansione sarà indipendente dai DLC e offrirà un’esperienza completamente nuova, anche grazie a nuovi personaggi che compariranno per la prima volta nel gioco. Dissonance Of The Nexus sarà acquistabile dal 18 gennaio 2019.

Dalla stessa data, i fan potranno anche acquistare Sword Art Online Fatal Bullet Complete Edition per PlayStation 4, Xbox One e PC in formato digitale, che include tutti i DLC precedenti e la nuova espansione Dissonance Of The Nexus. Nell’estate del 2019 arriverà anche una versione per Nintendo Switch.