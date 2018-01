ha pubblicato la sequenza d'apertura integrale di, nuovo gioco della serie SAO in arrivo a febbraio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il filmato iniziale del gioco presenta una soundtrack cantata da LiSA: il brano Thrill Risk Heartless è scritto da Tomoya Tabuchi e composto da Kayoko, nomi ben conosciuti dai fan della serie anime.

Sword Art Online Fatal Bullet uscirà il 9 febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), al momento Bandai Namco non ha in programma un porting per Nintendo Switch, nonostante le pressanti richieste della community in tal senso.