ha pubblicato un nuovo trailer di, spin-off della seriein arrivo a febbraio 2018 su Xbox One, PC e PlayStation 4.

Il quarto trailer permette di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai personaggi e alle princopali meccaniche di gioco, ricordiamo che Fatal Bullet è uno sparatutto in terza persona con elementi RPG ambientato nel mondo di Sword Art Online.

Il titolo uscirà in Europa il 22 febbraio 2018 nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam), nessuna conferma riguardo un possibile lancio su Nintendo Switch.