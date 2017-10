Sword Art Online: Fatal Bullet uscirà in Italia il 22 febbraio

Quanto è interessante?







Ai giocatori che effettueranno la prenotazione del gioco, verrà fornito un codice per sbloccare i costumi di Asuna e Kirito e l’arma speciale “Silver Assault Rifle” (presso i rivenditori aderenti e fino a esaurimento scorte).Per festeggiare l’apertura del pre-ordine, sono state svelatesul gioco:l’ArFA-Sys fornirà all’avatar dell’utente quest’arma speciale checonsentirà di compiere movimenti 3D intorno all’ambiente e grazie alla quale i giocatori potranno lanciare un filo luminoso per raggiungere le aree più alte della mappa, avvicinandosi ai nemici e raggiungendo una posizione di tiro migliore, o colpire gli avversari in volo.in modalità offline, oltre ai nemici, appariranno dei PNG che sfideranno i giocatori. Potranno comparire in gruppi di 4 o da soli e sconfiggerli garantirà ai giocatori nuove ricompense.i giocatori potranno affrontare questa nuova avventura da soli o unirsi a una squadra composta da un massimo 4 membri. Nella modalità squadra, i giocatori non potranno avere il controllo diretto degli altri membri ma avranno la possibilità di impostare comportamenti o azioni specifici.oltre a Kirito, Asuna e Sinon, si uniranno altri personaggi tra cui LLenn e Pitohui, entrambi dalla serieAlternative Online Gun Gale,Yuuki e Strea.durante il gioco, alcune azioni speciali potranno attivare esclusivi eventi di squadra che consentiranno ai giocatori di scoprire di più sulla vita dei personaggi.