presenta un’impostazione TPS ben distante rispetto ai precedenti titoli della serie. Dal punto di vista del gameplay, il nuovo giococi è sembrato non ancora in linea con gli standard attuale, in parte inficiato da difetti che, seppur non troppo gravi, potrebbero limitare la godibilità del prodotto.

Sul fronte della scrittura, quello che abbiamo visto nelle primissime fasi non ci ha convinto appieno, ma saremo felici se le nostre prime impressioni venissero smentite. Per farci un’idea più chiara non dovremo attendere molto, dato che il gioco arriverà sugli scaffali il 23 febbraio nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Sword Art Online Fatal Bullet.