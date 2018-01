Sword Art Online Fatal Bullet: video gameplay e immagini per la versione PlayStation 4

Dopo aver presenziato ad un evento tenuto daa Los Angeles, Dualshockers ha potuto catturare ed in seguito pubblicare un nuovo video gameplay tratto dalla versione PS4 di, spin-off della serie videoludica ispirata al celebre anime.

Tramite il video che vi abbiamo riportato in testata di notizia, è possibile dare uno sguardo alla boss fight del Gatekeeper, un'imponente creature robotica che, insieme ai nostri compagni, saremo chiamati ad abbattere per proseguire la nostra avventura. In aggiunta, trovate in calce all'articolo una nuova galleria di immagini per ambientazioni e personaggi.

Sword Art Online: Fatal Bullet sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 23 febbraio. Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo al filmato di apertura del titolo.