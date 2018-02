Sword Art Online Fatal Bullet: Video Recensione del nuovo gioco di SAO

Al netto di qualche trascurabile incertezza,vanta il più frenetico ed appagante gameplay fra quelli proposti finora dai vari episodi della saga di casa

Ciononostante, la scarsa longevità della trama, la scelta di presentare un protagonista muto e anonimo, mettendo in secondo piano gli amatissimi personaggi del cast originale, impediscono al giocare di lasciarsi trasportare da un intreccio narrativo abbastanza piatto e ridondante, facilitandone il prematuro abbandono.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Sword Art Online Fatal Bullet, ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows (via Steam).