Sword Art Online festeggia il quinto anniversario con tanti annunci

Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato diversi annunci legati a tre titoli della serie SAO: Sword Art Online Fatal Bullet, Sword Art Online Lost Song e Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition.

Sword Art Online Fatal Bullet

Una nuova espansione, Dissonance Of The Nexus, è in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC. Includerà uno scenario completamente nuovo, il nuovo campo White Frontier, nuovi personaggi giocabili, nemici e oggetti

Questa espansione sarà indipendente dai DLC e offrirà ai giocatori una nuova esperienza con diversi nuovi protagonisti mai visti prima nei videogiochi. Insieme a questa è in arrivo – solo in digitale – anche una Complete Edition di Sword Art Online Fatal Bullet per PlayStation 4, Xbox One e PC, che include il gioco, tutti i DLC precedenti e la nuova espansione Dissonance Of The Nexus. Bandai Namco Entertainment Europe ha anche annunciato che questa Complete Edition di Sword Art Online Fatal Bullet arriverà più avanti anche su Nintendo Switch.

Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition

I giocatori di Nintendo Switch saranno in grado di giocare con Sword Art Online Hollow Realization Deluxe Edition. Rilasciato inizialmente su PlayStation 4 e PlayStation Vita, questa edizione deluxe includerà il gioco base e tutti i DLC. La data di uscita sarà svelata in futuro.

Sword Art Online Lost Song

Infine, dopo le tante richieste da parte dei fan, il terzo videogioco della serie, Sword Art Online Lost Song arriverà su PC Digital via Steam e altri distributori, dando ai giocatori la possibilità di riscoprire questo titolo molto amato.