Sword Art Online Fractured Daydream: svelata in video la nuova avventura multiplayer

Di ritorno dalle Terre delle Ombre del primo video gameplay di Elden Ring Shadow of the Erdtree, Bandai Namco annuncia ufficialmente Fractured Daydream, la primissima avventura focalizzata sul multiplayer su larga scala di Sword Art Online.

Il nuovo capitolo di SAO promette di offrirci una storia originale che si focalizzerà, appunto, sull'esperienza cooperativa da vivere su larga scala insieme agli altri appassionati della serie. I giocatori potranno interpretare i loro personaggi preferiti delle prime tre stagioni della serie animata e dei film in un'avventura in salsa action piena di boss da affrontare, di raid da completare e di missioni da superare in cooperativa.

Il progetto sarà inoltre caratterizzato da un nuovo Sistema di Alfheim Online, con tutti i mondi e le linee temporali che entreranno in collisione a causa di un malfunzionamento che darà vita a un setting unico per Kirito e gli altri giocatori: "Tutti persi in un territorio inesplorato, i nemici diventano alleati, i personaggi defunti sono tornati e si formeranno improbabili alleanze per sopravvivere ai pericoli di questo mondo instabile".

Il lancio di Sword Art Online: Fractured Daydream è previsto più avanti nel 2024 su PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sul sito ufficiale del gioco è possibile registrarsi per la Closed Beta che si terrà dall'11 al 17 marzo.