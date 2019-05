Sword Art Online: Hollow Realization è disponibile su Switch, Fatal Bullet esce ad agosto

I vertici di Bandai Namco colgono al volo l'occasione offertagli dalla commercializzazione della Deluxe Edition di Sword Art Online Hollow Realization su Nintendo Switch per annunciare che la Complete Edition di Fatal Bullet arriverà sulla console ibrida della casa di Kyoto il prossimo 9 agosto.

Il video di lancio di Hollow Realization confezionato dagli sviluppatori nipponici capitanati da Reki Kawahara ci ricorda che la Deluxe Edition approdata di fresco sulle pagine dell'eShop di Nintendo Switch include tutti i contenuti dell'edizione base di questo iconico MMORPG e tutti i DLC usciti sulle altre piattaforme.

Quanto a Sword Art Online: Fatal Bullet, invece, la Complete Edition dello sparatutto ruolistico firmato Bandai Namco Studios includerà l'espansione Dissonance of the Nexus con nuovi scenari e personaggi da interpretare per esplorare il mondo di Gun Gale Online, un vero e proprio microcosmo digitale pieno di missioni e di attività da svolgere per acquisire nuove abilità e armi sia da soli che in compagnia dei propri amici.

Nell'attesa che si faccia il 9 agosto per tuffarci nelle atmosfere fantasy di Fatal Bullet su Switch, in calce alla notizia vi proponiamo le nuove immagini di gioco pubblicate dagli autori giapponesi: per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate anche un video di Dissonance of the Nexus.