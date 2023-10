Sword Art Online Last Recollection: l'action GDR si lancia in video su PC e console

Se la demo di Sword Art Online Last Recollection non vi è bastata, Bandai Namco vi invita a tuffarvi nelle atmosfere incantate dell'action ruolistico del team Aquria approfittandone dell'avvenuto lancio su PC e console PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione.

Il nuovo atto della saga di Sword Art Online si riallaccia agli eventi dei capitoli passati per inaugurare un nuovo arco narrativo con protagonista Kirito. Insieme ai suoi amici, il nostro intrepido alter-ego deve fronteggiare la minaccia rappresentata dalla guerra dell'Underworld, ma per riuscirci deve riunire attorno a lui una squadra di valorosi guerrieri disposti a tutto pur di sconfiggere le forze provenienti dal Dark Territory.

Last Recollection sprona così i giocatori a vivere emozionanti battaglie e a combattere alternando i membri del proprio party con la pressione di un solo tasto, un aspetto che si rispecchia nella reattività delle dinamiche di gameplay basate sulla cooperazione tra gli eroi della squadra e, con essa, sulla necessità di adottare le strategie più adatte in base al contesto.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un ulteriore trailer di Sword Art Online Last Recollection tra storia e gameplay, perfetto per poter inaugurare il viaggio nell'universo action-RPG di Bandai Namco su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.