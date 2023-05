Sword Art Online Last Recollection arriva a ottobre: ecco il primo gameplay trailer

Dopo aver concesso al pubblico uno sguardo al comparto narrativo di Sword Art Online: Last Recollection, il team di Bandai Namco mostra per la prima volta in azione il gameplay del titolo.

Direttamente dal Sol Levante, arriva infatti il primo gameplay trailer dedicato all'action RPG. Disponibile in apertura a questa news, il filmato offre interessanti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche principali di Sword Art Online: Last Recollection.



Con l'obiettivo di salvare l'Underworld, i giocatori torneranno a vestire i panni di Kirito, ma non solo. Nel corso degli scontri, sarà infatti possibile assumere il controllo degli altri membri del party, ai quali si potranno peraltro dare ordini tramite la Command Mode. Con un ampio arsenale di armi e di abilità personalizzabili a disposizione, Kirito e compagni dovranno cercare di avere la meglio su Vecta, la temibile Dea dell'Oscurità. Tra uno scontro e l'altro, l'avventura proporrà inoltre fasi di esplorazione del Dark Territory.

Come già anticipato da Bandai Namco, ricordiamo che il lancio di Sword Art Online: Last Recollection è attualmente in programma per il prossimo 6 ottobre 2023, con esordio su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Nessuna conferma invece per quanto riguarda una versione Nintendo Switch dell'action RPG.