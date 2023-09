Sword Art Online Last Recollection: la demo ha una data di uscita, è vicinissima

Al Tokyo Game Show 2023, Bandai Namco ha annunciato che Sword Art Online Last Recollection avrà una demo giocabile, questa uscirà prestissimo: la versione di prova sarà scaricabile dal 26 settembre in Giappone, si attende conferma per quanto riguarda l'Europa.

La demo di Sword Art Online Last Recollection è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One, i salvataggi potranno essere trasferiti nel gioco completo non appena questo sarà disponibile. Sempre alla fiera giapponese, il publisher ha confermato che Yuuki e Mito saranno presenti come personaggi giocabili, inoltre è stata riconfermata la data di uscita del gioco, disponibile da 5 ottobre in Giappone e dal 6 ottobre anche in Europa e Stati Uniti.

In questo nuovo gioco della serie Sword Art Online torniamo a vestire i panni di Kirito, impegnato a salvare l'Underworld da Vecta, la perfida dea dell'oscurità che sta mettendo in ginocchio il mondo sommerso. Sword Art Online Last Recollection si presenta come un action RPG con una grafica stile anime e un gameplay accessibile anche ai nuovi giocatori, con un sistema di combattimento basato sulla pressione di un singolo tasto.

Gli amanti dell'omonima serie anime troveranno ovviamente personaggi, ambientazioni e riferimenti noti, per tutti gli altri Sword Art Online Last Recollection potrebbe essere una piacevole scoperta, ma questo lo scopriremo solo in fase di recensione.