Sword Art Online: Last Recollection, disponibili due nuovi trailer

Due nuovi trailer offrono agli spettatori un'idea di ciò che ha in serbo il prossimo videogioco di Sword Art Online basato sul noto anime isekai. I due video sono entrambi disponibili all'interno dell'articolo.

Disponibili sull'account Youtube ufficiale di Bandai Namco Entertainment, i video promozionali di Sword Art Online: Last Recollection esaltano l'ampia varietà di opzioni di armi del titolo, tra cui una spada a due mani, una lancia e una frusta, e mettono in risalto i personaggi preferiti dai fan come Kirito, Asuna, Klein e Sinon. Il gioco di ruolo, che sarà giocabile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, verrà lanciato il 6 ottobre.

Il popolare franchise multimediale Sword Art Online è iniziato nel 2002 con l'uscita della prima light novel della serie originale di Reki Kawahara.

La storia segue il protagonista Kirito e altri giocatori che si ritrovano intrappolati nell'omonimo gioco sconfiggendo il boss finale presentato come unica via di fuga. A complicare le cose e ad aggiungere una svolta terrificante alla loro nuova realtà è il fatto che se muoiono nel gioco, i giocatori muoiono nella vita reale.

I libri di Kawahara hanno ottenuto un buon successo commerciale con oltre 30 milioni di copie in circolazione in tutto il mondo.

Il primo adattamento anime di Sword Art Online, prodotto dalla A-1 Pictures, la stessa di Mashle: Magic and Muscles, ha debuttato nel luglio 2012 e da allora ci sono stati numerosi sequel e spin-off su diversi mezzi e diversi titoli.

Ci sono stati altri sviluppi nel franchise di Sword Art Online oltre ai nuovi film e all'imminente uscita del videogioco. In particolare, è in lavorazione una nuova stagione di Gun Gale Online. L'anime spin-off segue i giocatori del coinvolgente videogioco incentrato sulle armi da fuoco, raccontando la storia di Karen Kohiruimaki